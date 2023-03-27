У добувній і переробній промисловості падіння склало 37,9%, в області поставок електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря – 30,7%.

Промислове виробництво в Україні за 2022 рік скоротилося на 36,9% після зростання на 1,9% у 2021 році.

Як повідомляє Державна служба статистики, у січні 2022 року промислове виробництво продемонструвало зростання на 2,9%, у лютому – падіння на 10,1%, а вже у березні, після початку повномасштабного вторгнення Росії, падіння становило 53,7%.

У квітні спад промвиробництва сповільнився до 46,6%, у травні – до 40,9%, червні – 40,8%. Після цього темпи падіння скорочувалися до жовтня – початку масованих ракетних атак: тоді промвиробництво впало на 41,6%. У листопаді і грудні темпи падіння склали 41,9% і 44,1% відповідно.

Відео дня

Що стосується галузей, то в добувній і переробній промисловості падіння склало 37,9%, в області поставок електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 30,7%.

Промислове виробництво в Україні

Промислове виробництво в Україні у грудні 2021 року в річному вираженні – до грудня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів скоротилося на 1%.

Видобувна промисловість і розробка кар'єрів в річному вираженні (до грудня 2020 року) скоротилися на 0,7%, а з урахуванням коригування на ефект календарних днів зросли на 0,1%

Вас також можуть зацікавити новини: