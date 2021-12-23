Уряд продовжив чинність постанови, ухваленої ще 2015 року.

Кабінет міністрів до 31 грудня 2022 року продовжив заборону на ввезення до України деяких російських товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова була схвалена на сьогоднішньому засіданні уряду (23 грудня).

Зокрема, Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію товарів походженням з Росії", згідно з якими її чинність продовжено до 31 грудня 2022 року включно.

Економічні санкції проти Росії з боку України - що відомо:

16 грудня 2015 року президент Російської Федерації підписав указ "Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України", а 25 грудня Рада Федерації РФ схвалила федеральний закон "Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України".

Читайте такожРНБО розширила перелік підсанкційних контрабандистівУ грудні 2015 року Кабінет Міністрів затвердив ряд торгових контрзаходів щодо російських товарів, а також затвердив перелік російських товарів, заборонених до імпорту в Україну.

Минулого року економічні санкції проти Росії Кабмін подовжив 25 листопада.

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