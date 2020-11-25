Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Кабінет міністрів продовжив до кінця 2021 року дію своєї постанови від 30 грудня 2015 року, якою були введені підвищені імпортні мита на товари з Росії.

Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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"Проектом пропонується продовжити до 31 грудня 2021 року застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених митним тарифом України та піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння Всесвітньої організації торгівлі стосовно товарів, країною походження яких є РФ", - сказано в пояснювальній записці до документа.

Хронологія подій

16 грудня 2015 року президент Російської Федерації підписав указ "Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України", а 25 грудня Рада Федерації РФ схвалила федеральний закон "Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України".

У грудні 2015 року Кабінет Міністрів затвердив ряд торгових контрзаходів щодо російських товарів, а також затвердив перелік російських товарів, заборонених до імпорту в Україну.

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Автор: Дмитро Шварц