Частка газових боргів є найзначнішою в структурі заборгованості населення за комунальні послуги.

Борг населення за спожитий природний газ і послугу з його доставки на початок жовтня 2020 року перевищив 21,1 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, найбільш критична ситуація із заборгованістю склалася в Донецькій, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях – борги жителів кожного з цих регіонів перевищують два мільярди гривень. Найкраще побутові споживачі платять за газ у Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.

В цілому по Україні борг населення за житлово-комунальні послуги досяг 54,3 млрд гривень. При цьому частка газових боргів є найзначнішою в структурі заборгованості населення за ЖКП.

Наприклад, за тепло і гарячу воду борг населення станом на 30 вересня поточного року склав 16,3 млрд, а за постачання і розподіл електроенергії – 4,98 млрд гривень.

Як заявляла раніше асоціація постачальників енергоресурсів, після відкриття ринку природного газу для населення з 1 серпня 2020 року спостерігається катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів. За даними Асоціації, за спожите у вересні 2020 року «блакитне паливо» розрахувалося трохи більше 40% домогосподарств.

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Автор: УНІАН