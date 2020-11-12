Погіршення платежів за газ пов'язане з глобальною пандемією та вжитими в березні цього року заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу.

Після відкриття ринку природного газу для населення з 1 серпня 2020 року, в Україні спостерігається катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів, відзначають в Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ).

За даними Асоціації, до якої входять, у тому числі 30 постачальників природного газу, за спожите у вересні 2020 року блакитне паливо розрахувалося трохи понад 40% домогосподарств. Знизився також рівень розрахунків українців за житлово-комунальні послуги загалом, на 15% - у серпні та на 6,5% - у вересні.

В АПЕ зазначають, що погіршення платіжної дисципліни в поточному році пов'язано з глобальною пандемією і прийнятим у березні цього року законом про заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№530-IX). Закон заборонив на період карантину нараховувати штрафи та пеню за несплату житлово-комунальних послуг, зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати або оплати в неповному обсязі, заборонив примусово виселяти громадян за несплату ЖКП.

"Зазначений закон позбавив постачальників одного з найвагоміших важелів впливу на боржників – можливості обмеження і відключення за несплату. В результаті значна кількість громадян просто перестала платити за спожиті ресурси", - зазначив перший заступник голови правління Асоціації Євген Нацвін-Степанов.

Експерт Асоціації вказує, що традиційно в Україні з вересня по лютий рівень розрахунків за житлово-комунальні послуги різко знижується, а Листопад за статистикою є найгіршим місяцем за рівнем оплати населенням ЖКП.

"Зазвичай українці намагаються погасити накопичену за холодний сезон заборгованість у міжопалювальний період", - зазначає Євген Нацвін-Степанов.

Після відкриття ринку газу споживачі отримали спрощену процедуру зміни постачальника газу, яка дозволила їм переходити до нового постачальника, не розрахувавшись з попереднім. "Таке спрощення ще більше погіршує ситуацію з платежами", - додає експерт.

У нинішньому опалювальному сезоні, враховуючи законодавчу заборону в умовах пандемії відключати споживачів, проблема набирає масштаб і відсутність рішучих кроків з боку влади може обернутися катастрофічними наслідками, впевнені в Асоціації.

"Вплинути на ситуацію з розрахунками можна або скасувавши заборону на відключення злісних боржників, або давши постачальникам дієві важелі впливу на боржників. Йдеться про аналогічні обмежувальні заходи, які сьогодні застосовуються до тих, хто має заборгованість по аліментах", - нагадує Євген Нацвін-Степанов.

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Автор: УНІАН