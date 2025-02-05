Середня зарплата прибиральниці становить 112% від середньої вартості оренди "однушки" в Києві.

Продавець-консультант в Києві витрачатиме на оренду однокімнатної квартири 76% від зарплати, а прибиральниця не зможе дозволити собі оренду.

Про це свідчать дані спільного дослідження ЛУН та Work.ua, в якому порівняли середні зарплати окремих професій та середню оренду квартир у Києві, визначивши відсоток, який складає частка зарплати, витрачена на оренду.

"Для дослідження були обрані найпопулярніші посади на Work.ua. Серед вибраних посад найменше заробляє прибиральниця, а найбільше - водій", - зазначили аналітики.

Відео дня

Зокрема, 76% середньої зарплати продавця-консультанта в Києві складає оренда однокімнатної квартири, а 52% - у водія. Якщо водій захоче орендувати двокімнатну квартиру в Києві, то її оренда складе вже понад 72% його місячної заробітної плати, а для продавця-консультанта - це вже 105%. Так само водій не може собі дозволити орендувати трикімнатну квартиру в столиці, адже середня вартість оренди складає 123% його зарплати.

Прибиральниця в Києві не може собі дозволити орендувати навіть однокімнатну квартиру, оскільки середня зарплата цієї професії становить лише 112% від середньої вартості оренди.

Що стосується Львова, то винаймати квартиру продавцю-консультанту там ще важче: відсоток між середньою оплатою праці цієї професії та середньою орендою квартири становить 83%. А в Одесі ситуація для цієї професії значно краща - 41% від зарплати треба витратити на оренду однушки.

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна зазначила, що дослідження було проведене насамперед для визначення рівня комфорту життя для різних професій у найбільших регіонах країни.

"Ми розуміємо, що останні три роки, у зв’язку з повномасштабним вторгненням, кількість внутрішньо переміщених осіб значно зросла. Люди вимушено обирають нові міста для життя, шукають нове житло та роботу. Цей графік допоможе порівняти рівень зарплат і доступність житла, що, можливо, допоможе зробити вибір", - сказала вона.

Оренда житла в Україні – останні новини

В Україні з 29 січня запрацював новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла. Скористатися програмою можуть внутрішні переселенці, які переїхали до будь-якого регіону, що перебуває під контролем України, і не мають у власності житла на цих територіях, родини ВПО, житло яких знищено/пошкоджено і непридатне для проживання, родини, які витрачають на оренду понад 20% доходу тощо.

Голова Асоціації молодих ВПО Аркадій Петросян наголосив, що субсидія на оплату оренди ВПО скасовується, якщо власник квартири вже має субсидію або іншу допомогу від держави. За його словами, частина орендодавців - це пенсіонери, з яких багато хто отримує субсидію на квартплату. Крім того, більша частина ринку нерухомості, зокрема, оренди житла, - тіньова, через що неможливо отримувати субсидію на житло ВПО.

Вас також можуть зацікавити новини: