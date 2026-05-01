Зарплати чиновників у березні зросли: в якому відомстві платять найбільше

Середня зарплата чиновників центральних органів влади у березні зросла на 3000 гривень – до 58,64 тисячі гривень (порівняно з 55,64 тис. грн у лютому). Найвищі зарплати отримують у Антимонопольному комітеті та НКРЕКП – понад 95 тис. грн.

Відповідно до інформації Міністерства фінансів, середня зарплата у АМКУ складає 95,9 тис. грн, НКРЕКП – 95,3 тис. грн, а замикає трійку лідерів Рахункова палата з середнім розміром заробітної плати 80,8 тис. грн.

Місяцем раніше середні зарплати у цих відомствах були нижчими: тоді на першому місці перебувала НКРЕКП (93,53 тис. грн), далі – антимонопольний комітет (91,98 тис. грн) та Міністерство цифрової трансформації (76,69 тис. грн).

Від 70 до 80 тисяч гривень в середньому отримують працівники семи відомств – Апарат Верховної Ради, Державна митна служба, Державне управління справами, Мінцифри, Державне управління справами, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Найнижчі середні зарплати – менше 38 тисяч гривень – у березні отримували працівники Національної соціальної сервісної служби (37,94 тис. грн), Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (37,92 тис. грн) та Державної інспекції енергетичного нагляду (37,7 тис. грн).

Минулого року, у лютому 2025-го, середня заробітна плата в центральних державних органах України складала 51,4 тисячі гривень. При цьому у липні 2025-го середня зарплата чиновників складала 62,6 тисячі гривень.

Що стосується звичайних українців, то середня зарплата у березні в Україні зросла на 7,2% у порівнянні з лютим – до 30 356 гривень. Зазначається, що найбільше грошей традиційно заробляють у столиці.

