Цього року очікується зменшення кількості школярів на 200 тисяч осіб.

У наступні три роки уряд прогнозує зростання середньої заробітної плати вчителів в Україні. Відповідні цифри містить Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена Кабміном.

Згідно з документом, у 2024 та 2025 роках середній розмір заробітної плати вчителя на місяць (без нарахувань єдиного соціального внеску) складає 15 тисяч гривень.

З наступного року цей показник буде збільшуватися і становитиме:

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17 тис. гривень – у 2026 році;

18,3 тис. гривень – у 2027 році;

19,6 тис. гривень – у 2028 році.

Кількість школярів, згідно декларації, в 2024 році склала 4,09 млн осіб. Цього року очікується скорочення кількості здобувачів повної загальної середньої освіти на 200 тисяч осіб – до 3,89 млн. Така ж кількість школярів очікується і в наступні три роки.

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Згідно з Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, уряд прогнозує в наступні три роки зростання середньої зарплати в Україні. В 2026 році середня зарплата очікується на рівні 30 240 гривень; в 2027 році – 35 268 гривень; в 2028 році – 39 758 гривень.

Таким чином, порівняно із прогнозним показником середньої зарплати 2025 року у 24 389 грн, наступного року вона має зрости майже на чверть.

Мінімальна заробітна платав Україні, за прогнозом уряду, складатиме: з 1 січня 2026 року – 8 688 гривень; з 1 січня 2027 року – 9 374 гривні; з 1 січня 2028 року – 10 059 гривень.

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