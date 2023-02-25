Президент наголосив на необхідності розширити глобальні і, зокрема європейські санкції ще на російську атомну галузь, на "Росатом", всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста.

Санкції проти Російської Федерації запроваджуватимуться й надалі, щоб нічого не залишилося від потенціалу агресії держави-терориста, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні затверджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії за війну. 10-й і, очевидно, не останній пакет. Санкції будуть запроваджуватись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії. Зараз у 10-му пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на весь світ. У них це точно не вийде", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що українські дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема європейські санкції ще на російську атомну галузь, на "Росатом", всіх причетних до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста.

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"Вже є відповідні кроки партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків і від Європейського Союзу. Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення", - сказав Зеленський.

За його словами, дуже хороший дипломатичний імпульс цього тижня дала резолюція, ухвалена на Генасамблеї ООН.

"Резолюція щодо миру для України, щодо територіальної цілісності нашої держави і захисту міжнародного права від агресії Росії. Фактично ми бачимо, що сенс нашої формули миру стає основою конкретних міжнародних політико-правових рішень, і їх підтримує світова більшість", - наголосив президент України.

Захід запровадив нові санкції проти РФ - що відомо про 10-й пакет

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 лютого, Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій до Росії.

Згідно з рішенням, обмежувальні заходи запроваджено проти 121 фізичної та юридичної особи. Санкції спрямовані, зокрема, на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей.

Також передбачено нові значні обмеження на імпорт/експорт і заборону російських пропагандистських ЗМІ.

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