За словами президента, протягом 2020 року Україна здійснила історичні реформи.

Президент України Володимир Зеленський запевнив бізнес, що влада у 2021 році й надалі планує зробити все можливе, щоб поліпшити інвестиційний клімат в Україні.

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Про це він сказав у своєму відеозверненні до учасників Міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань за часів змін".

"Ми продовжимо створювати сприятливе середовище в Україні, щоб бізнес міг інвестувати, розширюватися і відкривати нові робочі місця. Для нас ключовим завданням на 2021 рік є забезпечення законності, підвищення довіри з боку інвесторів і захист їх прав. Це так само важливо в контексті продовження співпраці з МВФ, яке має вирішальне значення для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні", - сказав він.

За словами Зеленського, протягом 2020 року Україна здійснила Історичні реформи, підтримавши бізнес-спільноту, затвердила законодавство про створення ринку землі, встановила прозорі податкові правила, надала доступні кредити для підтримки бізнесу, досягла успіху в приватизації, підписала перші концесійні договори.

"Ми запустили цифрову платформу "Дія" для бізнесу і громадян, що поставило Україну на один рівень з провідними країнами світу з надання цифрових послуг та електронних паспортів", - додав він.

Що цьому передувало

Капітальні інвестиції в економіку України в першому півріччі 2020 року порівняно з першим півріччям минулого року впали на 34,9% - до 163,78 мільярда гривень.

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Автор: Дмитро Шварц