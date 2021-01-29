За словами президента, вже цього року українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло.

Вже цього року українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7% річних.

Читайте такожМайже 75% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку-опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Вважаю, що це велика перемога. Коли дехто вам каже, що в його час показники в країні були вищими, він в цьому сенсі не бреше. Тому що ще два роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%. Зараз буде сім. І вже цього року українці - й, до речі, це стосується не лише молодих сімей, але і всіх наших громадян, так от, вже цього року вони зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%", - сказав Зеленський.

"Ми обіцяли в програмі зробити все, щоб у молодих українських сімей голова боліла лише від одного питання: що ж їм вибрати - квартиру в місті або заміський будиночок", - додав президент.

Що цьому передувало

27 січня 2021 року Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7%.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що однією з головних цілей для держави є зниження ставок по іпотечному кредитуванню до 10%.

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Автор: Богдан Слуцький