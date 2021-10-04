Низка фахівців зазначає: компанії, які не бояться перейти до прозорих зарплат, мають серйозні переваги.

Дуже часто у процесі пошуку роботи пошукач, переходячи до графи про заробітну плату, замість конкретної цифри бачить фразу "залежно від досвіду" або "конкурентоспроможна".

Журналісти ВВС розібралися, чому ж компанії не вказують розмір зарплати у своїх оголошеннях.

Як пояснив Том Хармсворт, керівний директор компанії WeMaintain, яка має офіси у Великій Британії, Франції та Сінгапурі, приховуючи заробітну плату, роботодавець намагається з'ясувати, яка наразі зарплата у кандидата та на що він розраховує.

Читайте такожВ Україні зросла середня зарплата - ДержстатТа така таємничість шкодить працівникам, адже так вони можуть зрозуміти, чи буде робота фінансово вигідною. Чому ж роботодавці приховують зарплати? Як пише ВВС, вони побоюються, що оприлюднення заробітної плати поставить їх у невигідне становище з конкурентами або спричинить обурення серед наявного персоналу.

"Щоб залучити найкращих працівників, компанії часто змушені пропонувати вищу зарплату, ніж та, яку мають її співробітники", - пояснюють журналісти. До того ж компанії побоюються, що якщо вони назвуть параметри заробітної плати, усі претенденти розраховуватимуть на верхню частину діапазону.

За словами Шеллі Холт, керівниці відділу персоналу PayScale, компанії, які не бояться перейти до прозорих зарплат, мають серйозні переваги.

Керівники багатьох компаній упевнені, що дехто з найкращих працівників може не подаватися на посади, зарплата на яких не вказана. Крім того, відкрита заробітна плата - серйозна ознака того, що компанія прагне рівності.

"Що більше компаній відкрито говорять про свої зарплати, то менше залишається нерівності в оплаті праці на ринку", - наголошують журналісти.

Відкриті зарплати: практика компаній у світі

У Латвії з 2019 року діє закон про обов'язкове розміщення заробітної плати у всіх оголошеннях про роботу. Схожий закон є й у штаті Колорадо, США: роботодавці мають оприлюднювати погодинну оплату праці або діапазон оплати праці у всіх списках працевлаштування, інакше їм загрожує штраф до $10 тис. У 21 штаті заборонено запитувати заявників про історію їхньої заробітної плати.

Вказуючи розмір зарплати, роботодавець не марнує час потенційних співробітників. Також він сам не перевіряє резюме людей, які прагнуть отримувати вищу заробітну плату.

Які професії найбільш оплачувані в Україні: дані Держстату

Середня номінальна заробітна плата ІТшника у серпні становила 24 тис. 813 гривень, це - найвищий показник серед усіх інших сфер діяльності.

На другому місці з незначним відривом розташована сфера фінансової та страхової діяльності. Середня номінальна зарплата штатного працівника цієї сфери у серпні становила 23 тис. 537 грн.

Ттрійку лідерів за середньою зарплатою у серпні замикають сфери державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування. Середня номінальна зарплата штатного працівника цих сфер становила 21 тис. 207 грн.

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Автор: Ольга Робейко