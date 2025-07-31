Повноцінне тестування 5G планується провести вже восени цього року.

В Києві тестують насучаснішу технологію зв'язку - мережу п'ятого покоління 5G.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, протестувати технологію зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду наразі можливо у Київському Авіаційному Інституті (КАІ).

"Запуск 5G в Україні - важливий крок у реалізації стратегії інновацій WINWIN (дорожня карта Мінцифри щодо розвитку інновацій до 2030 року, - УНІАН). Попри війну та безпрецедентні виклики у сфері телекому й руйнування інфраструктури, ми втілюємо свій план та активно тестуємо технологію", - повідомив Федоров.

Відео дня

Він наголосив, що простір з доступом до 5G повинен зʼявитися і в інших закладах вищої освіти. За словами голови Мінцифри, раніше тестування можливостей 5G-зв’язку відбувалося лише в офісах телеком-операторів та на промислових об'єктах. Тепер надаються нові можливості для закладів освіти, а згодом - для всіх українців.

У пресслужбі відомства додали, що повноцінне тестування 5G планується провести у Львові вже в жовтні-листопаді 2025 року.

Технологія 5G в Україні - останні новини

У травні 2024 року Михайло Федоров повідомив, що в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G. Тоді оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

На початку листопада 2024 року в Україні почали впроваджувати нову технологію 5G-звʼязку у трьох містах. Тоді повідомлялося, що пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Технологія 5G здатна передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

Вас також можуть зацікавити новини: