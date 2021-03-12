37 відсотків американських інвесторів хоча б раз купували акції або облігації на підставі повідомлень глави Tesla і SpaceX Ілона Маска в Twitter.
Про це свідчать дані опитування, яке провела дослідницька компанія Piplsay.
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Багато разів дослухалися до глави Tesla і SpaceX 16 відсотків респондентів, ще 21 відсоток інвестували на підставі його твітів один або два рази.
За аккаунтом Маска в Twitter почали стежити 64 відсотки опитаних, причому 43 з них - уважно.
Позитивно до особистості мільярдера ставляться 82 відсотки, в тому числі майже половина (48 відсотків) вважають його генієм, 22 відсотки - "кумедним", а 12 відсотків - божевільним в хорошому сенсі слова. При цьому 45 відсотків захоплюють пристрасть Маска і відданість його своїй справі, а 35 відсотків опитаних говорять говорять про неприйняття його зарозумілості.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.
- Станом на 10 січня 2021 року статки найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.
- У перший тиждень лютого 2021 року статки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів.
- 10 березня 2021 року статки Ілона Маска за добу збільшилася на $25 мільярдів.
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