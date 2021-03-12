За аккаунтом Маска в Twitter почали стежити 64 відсотки опитаних, причому 43 з них - уважно.

37 відсотків американських інвесторів хоча б раз купували акції або облігації на підставі повідомлень глави Tesla і SpaceX Ілона Маска в Twitter.

Про це свідчать дані опитування, яке провела дослідницька компанія Piplsay.

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Багато разів дослухалися до глави Tesla і SpaceX 16 відсотків респондентів, ще 21 відсоток інвестували на підставі його твітів один або два рази.

За аккаунтом Маска в Twitter почали стежити 64 відсотки опитаних, причому 43 з них - уважно.

Позитивно до особистості мільярдера ставляться 82 відсотки, в тому числі майже половина (48 відсотків) вважають його генієм, 22 відсотки - "кумедним", а 12 відсотків - божевільним в хорошому сенсі слова. При цьому 45 відсотків захоплюють пристрасть Маска і відданість його своїй справі, а 35 відсотків опитаних говорять говорять про неприйняття його зарозумілості.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко