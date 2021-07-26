У майбутній моделі літака максимально використовуватимуться новітні перспективні авіаційні технології.

Державне підприємство "Антонов" і канадська провінція Квебек планують спільними зусиллями виробляти літаки Ан-74ТК-200.

Як повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром", ДП "Антонов" та уряд Квебеку вже висловили готовність сприяти підписанню угоди між Міністерством стратегічних галузей промисловості України та самим концерном і його підприємствами.

"У майбутній моделі літака максимально використовуватимуться новітні перспективні авіаційні технології, такі як "скляна кабіна" та інші. Планується розробити низку модифікацій базової моделі літаків цивільного та спеціального призначення, що можливо завдяки багаторічному досвіду фахівців ДП "Антонов", які продукують сміливі й ефективні інженерні рішення. Українські авіабудівники вже довели свою здатність серійно виготовляти цю модель літака на Харківському авіазаводі", - йдеться в повідомленні.

Остаточне складання моделі буде організовано на виробничих потужностях в Україні та Канаді.

"На етапі проектування модифікацій, який вже триває, акцент зроблено на відповідності проекту критеріям сертифікації Канадського авіаційного управління, що може значно пришвидшити майбутній процес сертифікації. Успішна сертифікація моделі літака та її виробництво дадуть змогу українській авіаційній галузі вийти з тривалої кризи", - йдеться у повідомленні.

Також концерн наголосив, що для просування на міжнародний ринок літаків, розроблених і виготовлених на ДП "Антонов", було створено компанію "Антонов-Канада". Першочерговим завданням компаній ДП "Антонов" та "Антонов-Канада" є організація співпраці та налагодження роботи конструкторського бюро з досліджень та розробок, попередніх опрацювань та випробувань, на основі яких виготовляється модель літака для льотних випробувань.

Що відомо про літак Ан-74ТК-200

Модель літака Ан-74ТК-200 була розроблена КБ "Антонов" і масово випускалася Харківським державним авіаційним виробничим підприємством.

Літак Ан-74ТК-200 призначений для перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних пасажирських та вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої та середньої дальності. Максимальна злітна маса літака — 36,5 тонни, максимальна висота польоту — 10100 м, крейсерська швидкість — 600-700 км/год, дальність польоту з вантажем 10 тонн — 950 км, при навантаженні 1,8 тонни вона становить 4250 км. Екіпаж складається з двох осіб.

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Літак можна використовувати в особливо суворих умовах експлуатації, таких як арктичні або високогірні, тимчасові, природні, обмежені злітно-посадкові смуги з мінімальною або відсутньою інфраструктурою технічної підтримки, що, безумовно, є ринковою перевагою даної моделі літака.

Окрім переваг основна модель AN-74TK-200 має і низку недоліків, які обмежують або унеможливлюють задоволення попиту на ринку. Насамперед це стосується критичної залежності від використання значної кількості компонентів, вироблених на території Російської Федерації, які, до того ж, не відповідають сучасним вимогам, що, своєю чергою, не дає змоги отримати обов'язкову сертифікацію літаків на європейських та американських ринках.

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Автор: Дмитро Шварц