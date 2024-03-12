Практично у всіх опитаних компаній зросли витрати на послуги транспортування продукції.

Вже понад чотири місяці тривають страйки на польсько-українському кордоні, і дії протестувальників, що перешкоджають вільному руху вантажів, створюють додаткові виклики для бізнесу в Україні, робота якого й без того обтяжена реаліями воєнного часу. Про це йдеться у опитуванні Європейської Бізнес Асоціації щодо впливу страйків на західному кордоні України на роботу бізнесу.

В цілому, 67% опитаних топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації повідомили про те, що їхній бізнес відчув на собі наслідки страйків на польсько-українських пунктах пропуску.

"За даними 36 учасників спеціального опитування Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків склала принаймні 24,8 млн євро. В перерахунку на одну компанію – це майже 700 тис. євро збитків в середньому", - йдеться у повідомленні.

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Страйки суттєво вплинули на вартість логістики. Так, 98% опитаних компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування продукції. При цьому 23% компаній повідомляють про зростання цін до 50%, 32% - зростання на 50-75%, 25% - зростання на 75-100%. І 16% респондентів повідомили про зростання цін на більше ніж 100%.

Водночас більше половини, а саме 57% опитаних компаній втратили замовлення через блокування кордону. В середньому, компанії відчули падіння замовлень на рівні 25%. До того ж, страйки негативно вплинули на плани половини опитаних компаній щодо розширення чи розвитку бізнесу.

"Варто зазначити, що страйки впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів. Серед компаній, що взяли участь у опитуванні, 66% ведуть експортну діяльність та 91% проводять імпортні операції", - повідомили у ЄБА.

Крім прямих фінансових втрат, компанії повідомляють про негативний вплив страйків на поточні і майбутні контракти компаній, шкоду діловій репутації, створення загрози продовольчому забезпеченню, порушення ланцюгів постачань, зростання цін та зменшення конкурентоздатності, зростання складських затрат та перенавантаження складів, загрозу зупинки виробництва та навіть закриття підприємств.

Блокада польського кордону – останні новини

Віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що цього року Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску, що дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону. Нові КПП мають з'явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, тільки у лютому 2023 року через блокаду українсько-польського кордону бюджет України недоотримав 8 млрд гривень.

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