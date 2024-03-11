Нові КПП мають з'явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею.

Цього року Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску, що дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону. Як розповів в інтерв’ю РБК-Україна віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, нові КПП мають з'явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею.

"Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий - "Лужанка" - переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність", - пояснив міністр.

За його словами, наприкінці березня також планується відкриття спільного додаткового пункт пропуску з Молдовою, який останні місяці був на ремонті.

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"З Румунією у цьому році теж очікуємо відкриття нового пункту пропуску. З Польщею, до речі, теж. Проект, який почали будувати декілька років тому, завершимо цього року", - запевнив голова Мінвідновлення.

Кубраков також додав, що розвантажити кордон з Польщею допоможуть контейнерні перевезення по Дунаю з портів Ізмаїла та Рені, а також Чорним морем з портів Великої Одеси.

За його словами, очікується, що перші контейнерні судна підуть з Одеси і в Одесу у найближчі місяці. Тоді як зараз частина контейнерних перевезень здійснюється через порти Польщі, а далі вантажівками контейнери потрапляють в Україну.

"Якщо ми повернемось до контейнерних перевезень з портів Великої Одеси, то частину трафіку точно знімемо", - пояснив міністр.

Ситуація на польсько-українському кордоні

За лютий 2023 року через блокаду українсько-польського кордону бюджет України недоотримав 8 млрд гривень.

За даними ДПСУ, станом на 11 березня блокування руху вантажівок відбувалось у п’яти пунктах пропуску на кордоні із Польщею. сьогодні кубраков повідомив, що польські протестувальники почали зупиняти автобуси з громадянами України. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень.

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