Нові китайські мита набудуть чинності 20 березня.

Китай 8 березня оголосив про введення мит на канадські сільськогосподарські та продовольчі товари на суму понад 2,6 мільярда доларів. Такий крок відкриває новий фронт у торговельній війні, спровокованій митами президента США Дональда Трампа.

Видання Reuters пише, що мита, які набудуть чинності 20 березня, відповідають 100% і 25% імпортним митам, які Канада запровадила на електромобілі китайського виробництва, а також на сталеву й алюмінієву продукцію трохи більше ніж чотири місяці тому.

Китай запровадить 100% мита на імпорт канадської ріпакової олії, макухи та гороху на суму трохи більше ніж 1 мільярд доларів, а також 25% мита на канадські морські продукти та свинину на суму 1,6 мільярда доларів.

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"Вибір часу може слугувати попереджувальним пострілом", - каже Ден Ванг, директор з Китаю в Eurasia Group у Сінгапурі. "Завдаючи удару зараз, Китай нагадує Канаді про те, чого коштує занадто тісна відповідність американській торговельній політиці. Затримка з відповіддю Китаю, найімовірніше, відображає як обмеженість можливостей, так і стратегічні сигнали. Міністерство торгівлі напружено працює, жонглюючи торговельними суперечками зі США та Європейським союзом. Канада, що має нижчий пріоритет, змушена чекати своєї черги".

Пекін може сподіватися, що зміна уряду в Оттаві зробить його поступливішим. Наступні національні вибори в Канаді мають відбутися до 20 жовтня.

Китай другий за величиною торговий партнер Канади, значно поступається США. Згідно з даними китайської митниці, 2024 року Канада експортувала до другої за величиною економіки світу товарів на 47 мільярдів доларів.

Китай третій за значимістю ринок експорту свинини для Канади. За словами Кема Дала, генерального директора Ради зі свинини Манітоби, він приймає продукцію, для якої у Канади немає альтернативних ринків.

За словами Кріса Девісона, президента і генерального директора Канадської ради з ріпаку, Китай є другим ринком збуту для Канади.

Торгова війна з Китаєм - останні новини

Країни-члени ЄС вирішили запровадити мита на китайські електромобілі, щоб вирівняти конкуренцію з імпортом, який отримує великі субсидії з Пекіна.

26 серпня 2024 року Оттава вирішила вдарити по Китаю митами на сталь, алюміній та електромобілі. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив це тим, що Китай "грає за іншими правилами".

Міністерство фінансів Канади заявило, що "навмисна державна політика Китаю щодо надлишку потужностей і відсутності суворих трудових та екологічних стандартів" загрожує працівникам і підприємствам глобальної індустрії електромобілів і підриває довгострокове економічне процвітання Канади.

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