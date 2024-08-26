Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади планується встановити на рівні 100%, мита на сталь та алюміній складуть 25%.

Канада запровадила драконівські мита на електромобілі і сталь з Китаю. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо пояснив це тим, що Китай "грає за іншими правилами", пише Financial Times.

"Такі суб’єкти, як Китай, вирішили дати собі несправедливу перевагу на світовому ринку", — сказав Трюдо під час засідання кабінету міністрів.

Міністерство фінансів Канади заявило, що "навмисна державна політика Китаю щодо надлишку потужностей і відсутності суворих трудових і екологічних стандартів" загрожує працівникам і підприємствам глобальної індустрії електромобілів і підриває довгострокове економічне процвітання Канади.

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"Саме тому наш уряд вживає рішучих дій, щоб вирівняти умови гри, захистити канадських працівників і відповідати заходам, вжитим ключовими торговими партнерами", — сказала міністр фінансів і віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд.

Як зазначає Financial Times, оголошення Канади про запровадження драконівських мит на китайський імпорт є частиною тривалої стратегії США на протидію тому, що вони вважають несправедливою економічною практикою. У цьому контексті показово, що заява Канади була зроблена наступного дня після візиту в Оттаву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Окрім Канади адміністрація Байдена змогла перетягнути на свій бік і Європу. Мита ЄС, як очікується, будуть затверджені до кінця жовтня. Однак вони будуть не настільки великими, яка у США та Канади – від 9 до 36,3% на додаток до вже існуючих зборів у 10%. Цікаво, що ЄС планує зробити послаблення для компанії Tesla, яка поставляє свої машини в Європу з китайських заводів. Розмір мита для неї, ймовірно, становитиме якраз мінімільні 10+9%.

Financial Times додає, що інтерес Канади у запровадженні мит є очевидним, оскільки виробництво автомобілів є одним із найважливіших виробничих секторів країни. Заводи згруповані навколо району Великих озер в основному працюють на ринок США, даючи роботу майже 120 000 канадців.

Торгова війна Китаю проти Заходу

Як писав УНІАН, ЄС розробляє плани запровадження мит на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах Temu і AliExpress, а також у роздрібному магазині одягу Shein. Це рішення має зупинити сплеск неякісних товарів з Китаю в ЄС.

Зі свого боку Китай оголосив про розслідування проти європейського бренді, свинини та молочної продукції.

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