Слідчі ДБР звернулися за міжнародною правовою допомогою для розслідування щодо п'ятого президента України.

Слідчі ДБР розслідують можливе ухилення від сплати податків і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім президентом України Петром Порошенком.

Йдеться про створення компанії в юрисдикції Британських Віргінських островів у 2014 році, яка мала виконувати роль холдингового підприємства для структур кондитерської корпорації Roshen. Про це заявив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, повідомляє прес-служба бюро.

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"Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення п'ятим президентом України у 2014 році умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських островів", - сказав Сухачов.

За даними попереднього розслідування, ці дії були здійснені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому єдиним її бенефіціарним власником значиться особисто п'ятий президент України (під час реєстрації надано його паспорт та вказано його київську адресу).

У реєстраційних документах було зазначено, що компанія буде виконувати роль холдингового підприємства для українських і кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є Порошенко, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.

Таким чином, у зазначених діях вбачаються ознаки кримінальних злочинів, передбачених статтями 212 (ухилення від сплати податків), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, заявляють у ДБР.

У Держбюро розслідувань зазначають, що для отримання необхідної інформації в рамках кримінального провадження звернулися в офіс генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама і Республіки Кіпр.

Хронологія подій

На початку квітня 2016 року журналісти "центру з дослідження корупції та організованої злочинності" оприлюднили результати розслідування, згідно з яким на той час президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це у свої майнові декларації.

Так, згідно з інформацією журналістів OCCRP, в серпні 2014 року, в розпал кровопролитних боїв на сході України, включаючи бої за Іловайськ, Порошенко заснував офшорну холдингову компанію - Prime Аssets Partners Ltd - для того, щоб перевести свій бізнес в юрисдикцію Британських Віргінських островів (БВО).

Ця офшорна структура стала власником ще двох компаній - на Кіпрі та в Нідерландах. Обидві фірми були зареєстровані також у 2014 році - у вересні та грудні. Згідно з інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.

Разом з тим, фінансові радники Порошенка відзначали, що насправді Roshen передана в траст, і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу. Зокрема, керуючий директор ICU Макар Пасенюк, який є фінансовим радником Порошенка заявляв, що договір трасту був підписаний в січні 2016 року. Договір безстроковий, і він прив'язаний тільки до часу перебування Порошенка на посаді президента.

За словами Пасенюка, траст виявився єдино можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для продажу. При цьому Пасенюк зазначив, що українське законодавство саме по собі не дозволяє створити структуру трасту, який являє собою договір про управління. І тому було прийнято рішення створити більш зрозумілу структуру. Для реалізації механізму передачі в траст були зареєстровані кілька компаній, у тому числі офшорна компанія Prime Аssets Partners Ltd.

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Автор: Костянтин Гончаров