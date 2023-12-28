Президент України наголосив, що треба продовжувати рішучіше протидіяти російській агресії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки у 2023 році надали Україні 34 пакети військової допомоги на загальну суму понад 24 мільярди доларів. Про це глава держави повідомив у мережі X (Twitter).

Зеленський відзначив важливість останнього у 2023 році пакету військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів, який надали США.

"Додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкова зброя, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання задовольнять найнагальніші потреби України", – відзначив президент України.

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На його переконання, лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії.

"Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. "Петріоти", "Абрамси", бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку", – наголосив Зеленський.

Він наголосив на необхідності й надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії.

Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення останнього у цьому році пакету військової допомоги Україні. Його вартість становить 250 мільйонів доларів.

Водночас, у Конгресі США у грудні так і не змогли подолати внутрішньополітичні суперечності щодо захисту південного кордону з Мексикою, аби розблокувати затвердження додаткової допомоги для України, стосовно якої президент США робив запит на суму близько 1 млрд доларів.

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