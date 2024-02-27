Такий "шантаж своїм захистом" з боку США допоможе суперникам, особливо Пекіну, висунути аргумент про ненадійність Америки і перетягнути на свою сторону набагато більше країн.

Вторгнення Росії в Україну стало війною за владу США - і різні прояви американської сили. Як пише The Time, є багато способів показати силу. Можна показати позитивну силу, шляхом захисту інших. Або можна зробити це в негативний спосіб - довести, що свою незамінність, відкликавши свій захист.

"У Європі після Другої світової війни Америка часто була відома саме першою силою. Зараз вона стрімко рухається до другої. Постійні погрози Республіканської партії припинити фінансування України і залишити її на поталу Росії - це також спосіб показати, наскільки потужною є Америка: коли Америка забирає свою силу, гинуть нації".

Багато американців вважають, що для Америки критично важливо бути найсильнішою країною світу, і для багатьох це негативне використання сили - це все, що залишилося. Водночас, зазначає видання, це буде тріумфом для Володимира Путіна, що одержимий бажанням взяти реванш за програш у Холодній війні і знищити Америку як провідну світову силу. Це також допоможе суперникам Америки, особливо Пекіну, висунути аргумент про ненадійність Америки і втягнути в свою орбіту набагато більше країн. Це означатиме менше замовлень на військову техніку з Америки, менше довіри до американського долара, менше друзів і менше ринків збуту.

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"Найуспішніші десятиліття Америки, її глобальна економічна перевага були нерозривно пов'язані з її силою як захисника глобальної стабільності. Але іноді бажання відчути себе сильним зараз, зруйнувати все, може захопити націю", - йдеться у станні.

Такими темпами Росія, ймовірно, може прорвати оборону України і згодом зможе вивільнити зброю і людей, щоб погрожувати країнам НАТО, змусивши США витрачати набагато більше коштів на зміцнення і підтримку європейської оборони.

Водночас, якщо США не допоможуть захистити Європу, у союзників виникатиме спокуса шукати нові заходи самозахисту - деякі з них перейдуть на орбіту Китаю, інші можуть шукати ядерну зброю, прогнозує видання.

"В холодній війні 21-го століття ми більше не можемо дозволити собі ризик продажу зброї і технологій, життєво важливих для нашої безпеки, нашим супротивникам. Нам потрібно буде "френдшерити" наші ланцюги поставок: припинити включати ворожі або недружні держави в наші оборонні ланцюги поставок. Україна має бути однією з країн, що знаходяться на межі конфлікту, де розвиваються і вдосконалюються технології, і де зосереджуються інвестиції в безпеку", - йдеться у статті.

США все ще не ухвалили допомогу Україні

13 лютого Сенат США остаточно підтримав довгоочікуваний законопроект з допомогою для України на 60 мільярдів доларів. Тепер його має схвалити Палата представників. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив відповідний законопроект на голосування і оголосив перерву в роботі до кінця лютого.

Як зазначав екс-глава ЦРУ в Росії, така позиція США вкладається у стратегію Володимира Путіна, який передбачив, що затягування війни в Україні може призвести до зниження підтримки Заходу - і така позиція російського диктатора вже приносить свої плоди.

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