Зазначається, що мільярдер знову критикує законопроєкт про зниження податків.

Президент Дональд Трамп різко розкритикував мільярдера Ілона Маска, звинувативши в надмірному використанні державних субсидій. Він запропонував міністерству ефективності перевірити компанію, щоб заощадити федеральному уряду "великі" гроші.

Агентство Reuters пише, що коментар Трампа послідував за тим, як Маск напередодні знову розкритикував радикальний законопроєкт американського лідера про скорочення податків і витрат, пообіцявши змістити з посади законодавців, які підтримали його після передвиборчої кампанії з обмеження державних витрат.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка інша людина в історії, і без субсидій йому, ймовірно, довелося б закрити свій бізнес і повернутися додому в Південну Африку. Більше ніяких запусків ракет, супутників або електромобілів, і наша країна заощадить цілу купу грошей. Можливо, нам варто попросити DOGE гарненько подивитися на це? Великі гроші, які можна заощадити!!!", - написав Трамп у пості на Truth Social.

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У відповідь на цей пост Маск на своїй старниці в соцмережі X написав: "Я буквально кажу: скоротіть усе. Зараз же".

Критика Маском законопроєкту призвела до кризи у відносинах із Трампом, що стало драматичним поворотом після того, як мільярдер витратив майже 300 мільйонів доларів на кампанію з переобрання Трампа та очолив спірний Департамент урядової ефективності (DOGE), федеральну ініціативу зі скорочення витрат. Маск стверджує, що цей закон значно збільшить держборг і зведе нанівець результат, якого, за його словами, він домігся завдяки DOGE.

На цьому тлі республіканці висловили занепокоєння, що конфлікти Маска з Трампом можуть завадити їм зберегти більшість на проміжних виборах до Конгресу 2026 року.

Варто зазначити, що компанія отримала вигоду від споживчої податкової пільги в розмірі 7500 доларів на електромобілі, яку законопроєкт Трампа скасує.

Конфлікт Маска і Трампа

5 травня Трамп і Маск влаштували публічну сварку. Глава Білого дому заявив, що "розчарувався" в мільярдерові після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон щодо витрат і податків.

Наступного дня Маск підтримав ідею про те, що Трампу мають оголосити імпічмент, а посаду президента США має отримати віцепрезидент Джей Ді Венс. Мільярдер також спрогнозував, що введені Трампом мита "спричинять рецесію в другій половині цього року".

Також Маск заявив, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна" зі звинуваченнями в педофілії та організації проституції.

Цей розкол також призвів до того, що Tesla втратила приблизно 150 мільярдів доларів ринкової вартості, хоча пізніше вона відновилася.

11 червня Маск заявив, що шкодує про деякі свої пости про президента США. За його словами, деякі заяви, які він робив минулого тижня, "зайшли занадто далеко".

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