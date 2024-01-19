На час дії воєнного стану запроваджується контроль за дотриманням обмежень з реалізації магазинами Duty Free тютюнових виробів і алкогольних напоїв одній особі.

Магазини Duty Free зможуть продавати орієнтовно дві пачки іноземних цигарок та два літри алкоголю одній особі протягом однієї доби.

Міністерство фінансів України зазначило, що сьогодні, 19 січня, Кабінет міністрів прийняв рішення для ліквідації схеми ухилення від сплати податків при реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free).

"Урядовим рішенням передбачено запровадження на час дії воєнного стану ефективного контролю за дотриманням обмежень з реалізації магазинами Duty Free тютюнових виробів і алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби (орієнтовно 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з цією метою постановою запроваджено порядок обміну інформацією між Держприкордонслужбою, ДПС, Держмитслужбою та магазинами Duty Free для ідентифікації покупців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Обмеження для дюті-фрі - що пропонує Рада

У серпні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який забороняє в Україні продаж цигарок та алкоголю у дюті-фрі. Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що завдяки цьому рішенню державний бюджет щорічно отримуватиме додаткові надходження у розмірі 5-7 мільярдів гривень.

Народні депутати внесли відповідні зміни до Митного кодексу України та закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

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