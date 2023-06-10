За ухвалення відповідного законопроекту у першому читанні проголосували 237 депутатів.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів".

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення відповідного законопроекту у першому читанні проголосували 237 депутатів.

"Рада підтримала мій з колегами законопроект про заборону продажу цигарок у duty-free, №9315, в першому читанні", - заявив він.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, він розроблений з метою руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

Обмеження продажу цигарок - головне

7 червня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав в першому читанні законопроект, який передбачає заборону продажу цигарок у duty-free.

У лютому 2022 року ВР ухвалила закон, який зобов'язує виробників та імпортерів платити 5-відсотковий акциз з продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет замість суб'єктів роздрібної торгівлі.

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