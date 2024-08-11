Переважна більшість американців все ще називають інфляцію найбільшою проблемою перед листопадовими виборами.

Більше американців довіряють Камалі Гарріс у управлінні економікою США, ніж Дональду Трампу. Про це свідчить опитування, проведене для Financial Times і Школи бізнесу Росса Мічиганського університету.

Зазначається, що це перше щомісячним опитуванням, яке показує, що кандидат у президенти від Демократичної партії випереджає Трампа в економіці з початку відстеження настроїв виборців щодо цього питання майже рік тому.

Все ще 41% американців все ще більше довіряє колишньому президенту в економічних питаннях. Ситуація не змінилася порівняно з двома попередніми щомісячними опитуваннями. Однак нові дані показали, що 42% виборців вважають, що Гарріс краще впорається з економікою. Водночас це на 7 процентних пунктів більше порівняно з цифрами діючого президента Джо Байдена минулого місяця.

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За словами журналістів, незважаючи на високі показники зростання та зайнятості в США, Байден намагався переконати виборців, що його економічна політика приносить їм користь.

Водночас переважна більшість американців все ще називають інфляцію найбільшою проблемою перед листопадовими виборами. Опитування показало, що лише 19% виборців вважають, що сьогодні їм краще, ніж коли Байден прийшов на посаду у 2021 році. Але нове опитування також показало, що Гарріс може дистанціюватися від Байдена в економічних питаннях. Близько 60% опитаних сказали, що їй слід або повністю відмовитися від економічної політики президента, або "внести серйозні зміни" в його платформу.

Гарріс також користувалася значно вищим рейтингом схвалення, ніж Байден: 46% зареєстрованих виборців сказали, що схвалюють роботу, яку вона виконувала як віце-президента. А роботу президента схвалює 41%.

Однак опитування також показало, що економічне хвилювання серед електорату все ще може принести користь Трампу, який продовжує критикувати адміністрацію Байдена за її результати щодо інфляції.

Лише кожен четвертий зареєстрований виборець оцінив економічні умови як "чудові" або "хороші", а 42% сказали, що їм було б "набагато" або "дещо" краще, якби Трамп виграв ще чотири роки в Білому домі. Лише 33% сказали так про Гарріс. Трамп також має кращі опитування, ніж Гарріс, щодо деяких конкретних економічних питань, зокрема торгівлі. Так, 43% виборців сказали, що більше довіряють йому в економічних відносинах з Китаєм, у порівнянні 39% Гарріс.

Вибори у США

Віце-президентка США Камала Гарріс обходить Дональда Трампа у трьох "хитких" штатах, які вважаються визначальними для перемоги на виборах президента країни. Це засвідчило нове опитування.

Представники президентської кампанії Дональда Трампа в США заявили, що деякі їхні внутрішні комунікації були зламані. Вони звинуватили в цьому уряд Ірану, але не надали прямих доказів.

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