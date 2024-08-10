Хиткі штати - кілька штатів, де виборці голосують то за демократів, то за республіканців. Саме за ці штати і точиться боротьба на виборах президента США.

Віце-президентка США Камала Гарріс обходить Дональда Трампа у трьох "хитких" штатах, які вважаються визначальними для перемоги на виборах президента країни. Це засвідчило нове опитування, проведене на замовлення The New York Times.

Так, Гарріс випереджає Трампа на чотири відсоткові пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані: в усіх трьох штатах голоси виборців розподілені однаково – 50% за Гарріс, 46% за Трампа.

Як зазначає NYT, це одне з перших високоякісних опитувань, проведених вже після зняття Джо Байдена з президентських перегонів. До того Трамп мав невелику перевагу над кандидатом від демократів.

Відео дня

"Демократи зараз мають помітно сильнішу позицію в цих трьох хитких штатах, які протягом тривалого часу були ключовими для перемог або поразок партії. Тим не менш, результати показують вразливі місця пані Гарріс. Виборці віддають перевагу пану Трампу, коли йдеться про те, кому вони довіряють економіку та імміграцію, питання, які залишаються центральними у президентських перегонах", – пише NYT.

Вибори в США 2024: останні новини

Як писав УНІАН, кандидати у президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп нарешті домовились щодо проведення дебатів. Місцем проведення стане телеканал ABC. Дебати пройдуть 10 вересня.

Також ми розповідали, що Джо Байден боїться бунту, інспірованого Дональдом Трампом, якщо той зазнає поразки на майбутніх президентських виборах. Прецедент уже мав місце після виборів 2020 року, коли Трамп відмовився визнати свою поразку і поставив під сумнів легітимність результатів виборів.

Вас також можуть зацікавити новини: