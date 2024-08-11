Зловмисники отримали доступ до внутрішніх документів штабу.

Представники президентської кампанії Дональда Трампа в США заявили, що деякі їхні внутрішні комунікації були зламані. Вони звинуватили в цьому уряд Ірану, але не надали прямих доказів, пише Reuters.

Заява республіканця прозвучала незабаром після того, як сайт Politico повідомив, що в липні він почав отримувати електронні листи від анонімного джерела. В листах пропонують справжні документи з внутрішньої капанії Трампа, включаючи звіт про "потенційну вразливість" напарника Джей Ді Венса.

Видання повідомило, що почало отримувати електронні листи 22 липня з анонімного акаунта. Обліковий запис електронної пошти AOL, ідентифікований лише як "Роберт", передав інформацію, яка виглядала як дослідницьке досьє, яке кампанія підготувала на кандидата у віце-президенти від республіканців. Документ був датований 23 лютого, майже за п'ять місяців до того, як Трамп обрав Венса своїм віце-кандидатом.

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"Ці документи були незаконно отримані з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року та посіяти хаос у всьому нашому демократичному процесі", – заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

Водночас Трамп написав у соцмережах, що компанія Microsoft повідомила передвиборчу кампанію про злам одного із сайтів. Він поклав провину на Іран, додавши, що вони "змогли отримати лише загальнодоступну інформацію". Колишній президент не надав більше подробиць про злом.

До того ж кампанія Трампа посилалася на звіт Microsoft, у якому говориться, що пов’язані з іранським урядом хакери намагалися зламати обліковий запис "високопоставленого чиновника" під час президентської кампанії в США в червні. Хакери заволоділи обліковим записом колишнього політичного радника, а потім використали його для атаки на чиновника.

Як пише AP, представництво Ірану в ООН, відповідаючи на запитання про заяву кампанії Трампа, заперечило свою причетність: "Ми не надаємо жодної довіри таким повідомленням. Уряд Ірану не має і не приховує жодних намірів чи мотивів втручатися у президентські вибори в Сполучених Штатах", – йдеться у заяві.

За словами журналістів, Іран вже давно підозрюють у проведенні хакерських кампаній, спрямованих проти його ворогів на Близькому Сході та за його межами. Тегеран також давно погрожує помститися Трампу через удар безпілотника, який він наказав здійснити у 2020 році. Тоді загинув видатний генерал Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Вибори у США – останні новини

Раніше УНІАН писав, що віце-президентка США Камала Гарріс обходить Дональда Трампа у трьох "хитких" штатах, які вважаються визначальними для перемоги на виборах президента країни.

Кандидати у президенти США віцепрезидентка Камала Гарріс і ексочільник країни Дональд Трамп нарешті домовились щодо проведення дебатів. Місцем проведення стане телеканал ABC, про що він повідомив у соцмережі Х. Дебати пройдуть 10 вересня.

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