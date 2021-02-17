Обсяг торгів у Гонконзі на початку року помітно виріс завдяки триваючому відновленню ділової активності в Азії.

З початку 2021 року середній щоденний оборот акцій на фондовій біржі Гонконгу (HKEX) склав близько $25 млрд, що в чотири рази більше цього показника у Лондонській фондовій біржі (LSE) за той же проміжок часу.

Про це повідомляє FT.

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Як пише видання, обсяг торгів у Гонконзі на початку року помітно виріс завдяки триваючому відновленню ділової активності в Азії.

Через "Брексіт" на LSE скоротився обіг паперів, частково перемістившись на біржі континентальної Європи. За підсумками січня Амстердамська біржа обійшла Лондонську за обсягом торгів акціями. Після підписання договору про вихід Великобританії з ЄС Єврокомісія ввела обмеження на торги в Лондоні акціями для компаній, зареєстрованих в ЄС, оскільки до теперішнього часу між ЄС і Великобританією ще не підписаний договір про окреме визнання регуляторного статусу британських бірж.

Разом з тим активність інвесторів на біржі Гонконгу та нові великі розміщення на ній призвели до того, що в порівнянні з початком минулого року середній щоденний оборот на HKEX виріс у 2,5 раза (з $10 млрд до $25 млрд), наблизившись до показників найбільшої у світі біржі, Нью-Йоркської фондової, де середній щоденний оборот акцій в лютому склав $44 млрд.

Що цьому передувало

11 вересня 2019 року біржа Гонконгу заявила про те, що хоче купити Лондонську за $36 мільярдів. Фондова біржа (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, HKEX) запропонувала об'єднатися оператору Лондонської фондової біржі - London Stock Exchange Group (LSEG).

Гонконгська компанія оцінила загальну суму угоди у 29,6 мільярда фунта стерлінгів (36,6 мільярда доларів).

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Автор: УНІАН