Його попросив про допомогу виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що готовий продати акції Tesla, якщо це допоможе вирішити проблему голоду в світі.

Так він відповів на твіт виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі.

Ще 19 жовтня Бізлі написав у Twitter, що у 2021 році 42 мільйони людей опинилися на межі голоду.

"Безпрецедентна глобальна криза, викликана COVID. Голод, дестабілізація націй і масова міграція, якщо ми не відреагуємо. Ілон Маск, ви тільки вчора заробили 6 мільярдів доларів - рівно стільки, скільки нам потрібно, щоб запобігти катастрофі! Будь ласка, допоможіть!"- написав він.

Читайте такожУ Каліфорнії розстріляли еротичний бал на честь Хеллоуїна31 жовтня Маск повідомив, що готовий продати свої акції, якщо фінансова звітність буде відкрита для громадськості.

"Якщо Всесвітня продовольча програма зможе точно описати в цій гілці Twitter, як 6 мільярдів доларів розв'яжуть проблему голоду у світі, я продам акції Tesla прямо зараз", - написав він у Twitter.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Стан Ілона Маска:

У вересні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.

Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Тому 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.

Він перевершив Безоса, статок якого в цей день скоротився на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.

4 жовтня 2021 року Tesla вийшла на рекордні продажі електрокарів.

25 жовтня 2021 року, акції компанії Tesla Inc. досягли рекордного максимуму.

Автор: Людмила Жерновська