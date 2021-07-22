Tesla продаватиме електромобілі за біткоїни / Ілюстрація REUTERS
Американська автомобільна компанія Tesla, що належить Ілону Маску, знову прийматиме біткоїн в якості оплати за автомобілі.
Про це повідомляє Reuters.
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"Найбільш ймовірний сценарій - Tesla почне знову приймати біткоїн", - повідомив Ілон Маск.
За словами Маска, необхідною умовою для повернення до таких розрахунків є наявність доказів, що майнінг (видобуток) біткоїна мінімум на 50% базується на зеленій енергетиці.
Заяви Ілона Маска про біткоїн:
- 19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху криптовалюти.
- 24 березня Tesla дозволила продаж електромобілів за біткоїни. Такий спосіб оплати став доступним лише для клієнтів в США.
- 22 травня Ілон Маск Ілон зробив вибір між звичайними грошима та криптовалютою.
- У травні Tesla призупинила прийом біткоїнів в якості засобу оплати через неекологічний спосіб отримання цієї криптовалюта.
- 27 травня 2021 року Ілон Маск захотів зробити криптовалюту стабільною і "підняв" курс.
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