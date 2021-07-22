Компанії потрібні докази у відносній екологічності майнінгу криптовалюти.

Американська автомобільна компанія Tesla, що належить Ілону Маску, знову прийматиме біткоїн в якості оплати за автомобілі.

Про це повідомляє Reuters.

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"Найбільш ймовірний сценарій - Tesla почне знову приймати біткоїн", - повідомив Ілон Маск.

За словами Маска, необхідною умовою для повернення до таких розрахунків є наявність доказів, що майнінг (видобуток) біткоїна мінімум на 50% базується на зеленій енергетиці.

Заяви Ілона Маска про біткоїн:

19 лютого 2021 року Ілон Маск розкрив секрет успіху криптовалюти.

24 березня Tesla дозволила продаж електромобілів за біткоїни. Такий спосіб оплати став доступним лише для клієнтів в США.

22 травня Ілон Маск Ілон зробив вибір між звичайними грошима та криптовалютою.

У травні Tesla призупинила прийом біткоїнів в якості засобу оплати через неекологічний спосіб отримання цієї криптовалюта.

27 травня 2021 року Ілон Маск захотів зробити криптовалюту стабільною і "підняв" курс.

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Автор: Павло Степанець