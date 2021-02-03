За його словами, цей закон не відповідає Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Європейський Союз очікує, що Верховна Рада не ухвалить закон, який спрямований на локалізацію виробництва в Україні шляхом зміни роботи системи державних закупівель "Прозорро".

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Про це під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ми очікуємо від української сторони, що вона утримається від прийняття законодавства, яке не відповідає Угоді про асоціацію. Це стосується пропозиції впровадити вимоги щодо локалізації у сфері державних закупівель", - сказав він.

Що цьому передувало

У липні Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який спрямований на локалізацію виробництва в Україні шляхом зміни роботи системи державних закупівель"Прозорро".

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує з 1 січня 2021 року строком на десять років встановити нові особливості здійснення процедур закупівлі окремих товарів шляхом внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" для вдосконалення процедури оцінки тендерних пропозицій.

Зокрема, встановлюється перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов'язковим при проведенні публічних закупівель.

Законопроектом передбачається, що ступінь локалізації виробництва предметів закупівлі в Україні визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель у порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів.

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Автор: Дмитро Шварц