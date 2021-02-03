Європейський Союз очікує, що Верховна Рада не ухвалить закон, який спрямований на локалізацію виробництва в Україні шляхом зміни роботи системи державних закупівель "Прозорро".
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Про це під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Ми очікуємо від української сторони, що вона утримається від прийняття законодавства, яке не відповідає Угоді про асоціацію. Це стосується пропозиції впровадити вимоги щодо локалізації у сфері державних закупівель", - сказав він.
Що цьому передувало
- У липні Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який спрямований на локалізацію виробництва в Україні шляхом зміни роботи системи державних закупівель"Прозорро".
- Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує з 1 січня 2021 року строком на десять років встановити нові особливості здійснення процедур закупівлі окремих товарів шляхом внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" для вдосконалення процедури оцінки тендерних пропозицій.
- Зокрема, встановлюється перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов'язковим при проведенні публічних закупівель.
- Законопроектом передбачається, що ступінь локалізації виробництва предметів закупівлі в Україні визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель у порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів.
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