Індуси виходять у лідери: мігранти з яких 'екзотичних' країн вже працюють в Україні

За шість місяців цього року громадянам Індії видали майже тисячу дозволів на роботу в Україні.

У першому півріччі 2026 року найбільше дозволів на застосування праці іноземців в Україні отримали громадяни Індії, Узбекистану та Туреччини. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які є в розпорядженні УНІАН.

За шість місяців 2026 року громадянам Індії видали 933 дозволи на роботу. Це найбільший показник серед усіх країн. На другому місці опинився Узбекистан – 539 дозволів, а на третьому – Туреччина з 426 дозволами.

Далі в рейтингу: Азербайджан – 401 дозвіл; Бангладеш – 330; Пакистан – 330; Китай – 274; Вірменія – 198; Колумбія – 164; Туркменістан – 143. Водночас громадяни Росії у першому півріччі 2026 року отримали лише 5 дозволів.

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Ще кілька років тому ситуація виглядала інакше. У 2020 році громадяни Туреччини отримали найбільше дозволів – 1741. У 2021 році їх було вже 2480, і Туреччина посіла друге місце, поступившись лише Індії, яка тоді встановила рекорд у 3065 дозволів.

Після початку повномасштабної війни кількість дозволів різко скоротилася. У 2022 році громадянам Туреччини видали 591 дозвіл, у 2023 році – 719, а у 2024 році – 947. Таким чином, у 2023 та 2024 роках турецькі громадяни були лідерами за кількістю виданих дозволів на працевлаштування серед іноземців.

У 2025 році турки знову очолили рейтинг – 1070 дозволів. Але вже у першому півріччі 2026 року їх випередила Індія: 426 проти 933 дозволів.

Динаміка за останні роки показує ще одну важливу тенденцію. Після різкого провалу на початку повномасштабної війни кількість дозволів знову зростає. У першому півріччі 2026 року ці десять країн уже отримали 3738 дозволів. Якщо така динаміка збережеться до кінця року, цей рік може стати рекордним за кількістю дозволів на працевлаштування іноземців за весь період повномасштабної війни.

Водночас до довоєнних показників ринку праці іноземців Україні поки далеко, оскільки нинішні темпи залишаються суттєво нижчими за рівень 2021 року.

Зазначимо, що йдеться не про загальну кількість усіх іноземців, які перебувають в Україні, а саме про дозволи на роботу.

Трудові мігранти в Україні - останні новини

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, академікиня, докторка економічних наук Елла Лібанова повідомила, що в Україні через дефіцит робочої сили доведеться зіткнутися із залученням трудових мігрантів, тому держава має проводити виважену й контрольовану міграційну політику.

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