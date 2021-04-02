Проект планують запустити з 1 травня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Кабінет міністрів планує запустити експериментальний проект з впровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів через портал "Дія".

Про це сказано в проекті постанови уряду, який розміщений на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Як сказано в пояснювальній записці до документа, для участі в проекті відібрані ТОП-10 ліцензій, які є найбільш запитуваними в електронній формі.

Йдеться про посередництво у працевлаштуванні за кордоном, роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім столових вин), тютюновими виробами та паливом, зберігання палива, ведення туроператорської діяльності, дозволи на ветеринарну практику, медичну практику, діяльність у сфері дошкільної освіти та діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Цей проект планують запустити з 1 травня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Що цьому передувало

Уряд України визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

Наприкінці 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення про запуск експериментального проекту з реєстрації місця проживання в електронній формі для осіб старше 14 років.

Станом на 25 березня 2021 року кожен другий українець почав користуватися електронними послугами.

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Автор: Дмитро Шварц