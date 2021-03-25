Зокрема, 13% користувалися мобільним додатком або порталом "Дія".

Половина українців (53%) протягом 2020 року отримала мінімум одну цифрову послугу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ПРООН та у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та Посольством Швеції в Україні, презентованого під час онлайн-прес-конференції.

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За результатами опитування, серед найпопулярніших цифрових послуг, якими користувалися українці у 2020 році, були отримання паспортів та інших послуг Державної міграційної служби: такими послугами скористалися 15% респондентів.

Крім цього, 13% користувалися мобільним додатком або порталом "Дія", і така ж кількість опитаних використовувала електронні державні послуги з отримання субсидій, пільг і соціальних виплат.

Серед 47% респондентів, які у 2020 році не користувалися електронними послугами, майже чверть (24%) відзначили, що їм не вистачає цифрових навичок, а кожен п'ятий опитаний (21%) не користувався онлайн-послугами через відсутність Інтернету, попри те що потребував цих послуг.

Під час презентації результатів опитування заступник міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила, що дуже важливо тримати руку на пульсі суспільних настроїв і володіти реальною думкою людей про державні електронні послуги, якими протягом останнього року скористалися 53% українців.

"Це необхідно для прийняття ефективних управлінських рішень. Ми активно працюємо з громадянами, особливо людьми старшого віку, в рамках проекту "Дія. Цифрова освіта", щоб підвищити рівень цифрової грамотності та зміцнити довіру до рішень Мінцифри та уряду в цілому", - сказала Іонан.

Заступник Постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані підкреслила, що процес цифровізації, який почався в Україні ще до 2020 року, помітно активізувався під час пандемії.

"Пандемія COVID - 19 значно прискорила трансформацію сфери надання послуг громадянам і державних бізнес-процесів», - сказала вона, додавши, що це створило «нову реальність», оскільки тепер багато хто працює на своїх ноутбуках дистанційно з власних будинків.

Опитування проводилося в усіх регіонах України з 10 по 22 Вересня 2020 року. У ньому взяло участь 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Що цьому передувало

Уряд України визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

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Автор: Богдан Слуцький