Відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Кабінет Міністрів затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

Відповідне розпорядження було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Як сказано в пояснювальній записці до документа, з державного бюджету на реалізацію концепції у 2021-2023 роках планується виділити 14,39 млн грн.

Як зазначив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, сфера штучного інтелекту в Україні динамічно розвивається, тому необхідно створити правила гри на цьому ринку. Наступним кроком буде прийняття плану заходів щодо реалізації даної концепції.

Хронологія подій

У травні Міністерство цифрової трансформації винесло на громадське обговорення Концепцію розвитку штучного інтелекту (ШІ) в Україні.

Концепція передбачає розвиток людського капіталу та акцент на освіті розробників у сфері ШІ; розвиток підприємництва з використанням ШІ; активне впровадження технологій ШІ в державному секторі та основних індустріях країни; необхідність дотримання права на конфіденційність приватного життя людини.

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Автор: Дмитро Шварц