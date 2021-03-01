Крім того, у зв'язку з карантинними обмеженнями на кордоні, в українців мало шансів легально приїхати на заробітки в Європу.

Обмеження в деяких галузях економіки, які діють в Європі через пандемію коронавірусу, істотно скоротили попит на низькокваліфіковану робочу силу, в тому числі з України.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксана Кузяків.

"Раніше було так: люди просто їхали за кордон по туристичній візі, шукали собі там роботодавця і, якщо знаходили, то приступали там до роботи. Зараз ця можливість зменшена просто тому, що безвізові поїздки закриті. Плюс в Європейському Союзі через локдаун не розвиваються нові напрямки і діють серйозні обмеження в секторах переміщення, надання послуг і готельного бізнесу, тобто всі ті місця, де зазвичай працюють гастарбайтери з інших країн і України в тому числі. Тобто це обмежує можливості працевлаштуватися в країнах Європи. Ринки не вимагають такої кількості сторонньої робочої сили", - сказала вона.

За словами економіста, якщо подивитися на статистику, наприклад, Німеччини та Польщі, в 4-му кварталі 2020 року в порівнянні з 4-м кварталом 2019 роком трохи погіршилася ситуація із зайнятістю, безробіття зросло на піввідсотка. А для таких стабільних економік -це досить серйозна цифра. Відповідно, зменшився попит на робочу силу ззовні, в першу чергу нелегальну.

"Через коронакризу темпи потенційного економічного зростання в Європі сповільнилися, тому, я думаю, що попит на нелегальних працівників зменшився. Тут питання, як цим нелегалам туди пробратися? Один зі способів був - це просто поїздка по туристичній візі і там вже на місці пошук роботодавця, якщо їх там не знайшли, не відловили і не вигнали. То зараз в ЄС з туристичною метою громадянам України приїхати не можна", - пояснила експерт.

Кузяків вважає, що чинні зараз обмеження для виїзду українців за кордон є величезним потенціалом для розвитку нашої держави.

"Зараз ті, хто могли б виїхати, залишаються в Україні, і це величезний потенціал для української економіки. Згідно з останніми дослідженнями, брак робочої сили - це суттєва перешкода для розвитку бізнесу в Україні. Тому зараз у бізнесу є така можливість і нею потрібно скористатися", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій нелегально працюючих українців.

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати за виконану роботу. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Також у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.

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Автор: УНІАН