Список американського рейтингового видання Best Cities Reports 2021 базується на статистичних показниках і оцінках якості послуг місцевими жителями та туристами.

У міжнародному рейтингу міст-мільйонників Best Cities Reports-2021 Києва опинився на 87-му місці, піднявшись за рік з 139-го.

Про це повідомляти КМДА.

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Як зазначається, список американського рейтингового видання Best Cities Reports базується на статистичних показниках і оцінках якості послуг місцевими жителями і туристами.

У КМДА повідомляють, що розглядалося 25 сфер, згрупованих у шість основних категорій: навколишнє середовище з урахуванням кількості випадків захворювання на COVID-19; ключові міські установи, пам'ятки та інфраструктура; людський капітал; рівень життя; дозвілля; освітлення в ЗМІ, інтернеті.

Зараз це вже шостий випуск з рейтингом міст світу для життя, роботи, інвестицій і подорожей від компанії Resonance Consultancy.

У КМДА зазначають, що українська столиця вперше потрапила до першої сотні списку Best Cities.

Рейтинг забруднення повітря:

18 серпня 2021 року стало відомо про те, що Київ потрапив у 5-ку міст світу за рівнем забруднення повітря.

Автор: Інна Андаліцька