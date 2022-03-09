Nestle зупинила всі капітальні інвестиції в Росії.

Nestle, найбільша у світі група з виробництва упакованих харчових продуктів, оголосила про зупинення всіх капітальних інвестицій в Росії після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з заявою, Nestle припиняє інвестиції у РФ та рекламування своєї продукції в цій країні.

Водночас компанія продовжить постачати основні харчові продукти в Росію.

Нагадаємо, Nestle володіє такими брендами як Maggi, Kitkat, Gerben, Nescafe. Friskies. Purina тощо.

4 березня Transparency International Ukraine сповіщали, що 5 компаній з найбільшим оборотом у світі - Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola та Danone - продовжують працювати на агресора.

За останній тиждень Procter & Gamble та Unilever заявили, що припиняють нові капіталовкладення в Росії і рекламування. Unilever зупинила весь імпорт та експорт продукції в країну та з країни.

Французька Danone призупинила всі інвестпроєкти в Росії, але продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів та дитячого харчування в Росії. Компанія Coca-Cola після бойкоту оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.

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