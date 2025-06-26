Безнадійна заборгованість на балансах російських банків оцінюється в трильйони рублів.

Російські банківські чиновники вважають, що перспективи економіки Росії погіршуються. Існує реальна загроза банківського колапсу протягом наступних 12 місяців.

Видання Bloomberg пише, що в російських банках дедалі більше стурбовані рівнем проблемних боргів. У фінустановах підняли на сполох через кількість корпоративних і роздрібних клієнтів, які не можуть виплачувати кредити через високі процентні ставки, повідомили джерела. Вони охарактеризували ситуацію в Росії як небезпечну і заявили, що в разі, якщо ситуація не покращиться, є великий ризик кризи у фінансовому секторі країни у 2026 році.

Напруженість у банківській системі може поставити під сумнів здатність Володимира Путіна продовжувати війну в Україні, особливо якщо союзники Києва зі США та Європи накладуть більш жорсткі санкції на російський фінансовий сектор.

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Банки оцінюють проблемні борги в трильйони рублів і вживають заходів з управління підвищеним ризиком, що призводить до появи перших ознак кредитної кризи, повідомили джерела. За однією з оцінок, портфель корпоративних кредитів російських банків за перші два місяці 2025 року скоротився на 1,5 трлн рублів, після чого стабілізувався.

Російські банки також показали рекордний прибуток у 3,8 трлн рублів 2024 року, перевищивши результат попереднього року на 20%, згідно з даними центробанку. Однак попит військових на робочу силу посилив її дефіцит і сприяв зростанню зарплат, що підвищило доходи багатьох росіян, але також призвело до прискорення інфляції до річного піку понад 10%.

У відповідь Банк Росії в жовтні 2024 року підняв ключову процентну ставку до рекордних 21%, але в червні її знизили до 20% після скарг з боку чиновників і підприємств на те, що витрати за боргами стримують зростання і загрожують банкрутством.

Хоча минулого року економіка зросла на 4,5%, за даними Федеральної служби статистики, у першому кварталі 2025 року річне зростання різко сповільнилося до 1,4%.

Згідно з інформацією від джерел, особливо помітне уповільнення в будівельному і промисловому секторах, і навіть є деякі ознаки того, що військовий бік російської економіки може почати стагнувати.

Економіїка Росії - останні новини

У Росії вичерпуються ресурси, і її економіка перебуває на межі рецесії. Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, настав час думати про нову модель зростання економіки. Зі свого боку міністр економічного розвитку Максим Решетніков зазначив, що економіка Росії перебуває на межі переходу в рецесію.

Також видання Bloomberg писало, що Набіулліна зіткнулася з тиском, і їй, можливо, доведеться змінити курс на рекордно високі ставки за позиками через занепокоєння з приводу їхнього впливу на бізнес.

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