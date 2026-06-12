В Україні суттєво зросли ціни на 'мікроквартири': де житло подорожчало найбільше

У Києві медіанна ціна оренди у сегменті компактних квартир становить 12 тис. грн, а купівля близько 1,8 млн грн.

За останні п’ять років квартири площею 20-30 кв. м. суттєво подорожчали по всій Україні. Ціни помітно зросли в обох сегментах: на оренду компактних квартир і на купівлю.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, порівняно з показниками травня 2021 року, медіанна вартість оренди квартири 20-30 кв. м. зросла в усіх обласних центрах, а найбільш помітно на заході України.

Зазначається, що лідером став Івано-Франківськ, де за 5 років медіанна вартість стала вищою на +217% до 9,5 тис грн (у понад 3 рази). На другому місці – Ужгород з показником +175% (11 тис. грн у травні 2026 року). Помітно додали у вартості квартири і в Тернополі: +167% до 8 тис. грн.

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У інших містах заходу України:

Львів, +138% - до 13 тис. грн;

Рівне та Луцьк, +100% - до 9 тис. грн;

Чернівці, +152% - до 8,8 тис. грн.

У Києві, порівняно з травнем 2021 року, медіанна ціна у сегменті квартир 20-30 кв. м. стала вищою на 60% і становить 12 тис. грн (на другому місці за вартістю, після Львова).

Серед міст півдня та південного-сходу України помітно зросла медіанна вартість оренди у Запоріжжі: +129% до 8 тис. грн. Натомість у інших містах показники менші: +70% у Дніпрі (8,5 тис. грн), +45% у Миколаєві (5,5 тис. грн), +40% в Одесі (7 тис. грн), +13% у Херсоні (4 тис. грн), +4% у Харкові (5,5 тис. грн).

Щодо попиту аналітики також фіксують зростання. Порівняно з довоєнним травнем 2021 року, кількість відгуків на оренду квартир 20-30 кв. м суттєво зросла в Ужгороді (+263%), Полтаві (+230%), Житомирі (+122%), Львові (+84%), Тернополі (+72%). Помітне зниження спостерігали лише у Дніпрі (-25%) та Херсоні (-98%).

Купівля житла

В Івано-Франківську, порівняно з травнем 2021 року, медіанна ціна стала вищою в 4 рази і у травні цього року становить 1,7 млн грн. Схожа ситуація і у Луцьку (понад 1,8 млн грн). Втричі подорожчали "мікроквартири" у Рівному, до 1,7 млн грн.

Дещо менші, але все ж суттєві показники зростання зафіксовано у Львові (+196% до 2,4 млн грн, що є найвищою медіанною вартістю у цьому сегменті), Тернополі (+186% до 1,4 млн грн), Хмельницькому (+184% до 1,4 млн грн), Ужгороді (+151% до 1,5 млн грн), Чернівцях (+148% до 1,5 млн грн).

Серед інших міст, де зростання за 5 років перевищує 100% – Житомир (+133% до 1,5 млн грн), Кропивницький (+133% до 967 тис. грн), Одеса (+106% до 1,3 млн грн), Черкаси (+148% до 1,5 млн грн).

У Києві медіанна вартість купівлі квартири 20-30 кв. м. становила близько 1,8 млн грн у травні (третє місце після Львові та Луцька за ціною). Це на 74% більше, ніж у травні 2021.

Найменші показники зростання у сегменті купівлі фіксували у Дніпрі (+65% до 1 млн грн), Чернігові (+61% до 866 тис. грн), Сумах (+60% до 764 тис. грн), Миколаєві (+36% до 657 тис. грн), Харкові (+32% до 767 тис. грн).

При цьому здешевшали "мікроквартири" за 5 років лише у Херсоні: -9%, медіанна ціна у травні 2026 – 435 тис. грн.

Якщо ж аналізувати попит на купівлю "мікроквартир", то за 5 років він став суттєво вищим лише в обласних центрах заходу України, а саме: +143-145% в Ужгороді та Тернополі, +89% в Івано-Франківську, +75% у Чернівцях, +72% у Львові. У інших містах він або незначно зріс, або залишився на рівні травня 2021 року. Найбільш помітне зниження попиту на купівлю зафіксовано у Херсоні (-93%).

"Невеликі квартири є насамперед доступним та вигідним варіантом для оренди, тоді як для купівлі можуть віддавати перевагу житлу з більшою площею", - резюмували аналітики.

Житло в Україні - останні новини

У Львові зросла вартість житла на первинному ринку нерухомості. Так, у місті середня ціна квадратного метра в новобудовах комфорт-класу становила 57,5 тис. грн або 1 280 дол., що на 18% більше, ніж рік тому.

За результатами дослідження DIM.RIA, у квітні ціна житла в Україні продовжила тренд зростання. Тоді в новобудовах ціна за квадратний метр збільшувалась практично по всій країні. Водночас на вторинному ринку динаміка була нерівномірною.

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