Ціни на житло пішли вгору: де в Україні найдорожча купівля та оренда

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла.

У квітні ціни на житло в Україні продовжили дорожчати. У новобудовах вартість за квадратний метр збільшувалась практично по всій країні. На вторинному ринку динаміка була нерівномірною, а оренда залишалась стабільно високою у великих містах і західних регіонах.

Відповідно до результатів дослідження DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН, у новобудовах найбільше ціни підвищились в Івано-Франківській області – +11% порівняно з березнем. Найпомітніше зниження вартості на новобудови спостерігалось у Харківській області – на 6,3%.

Зазначається, що Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла. У столиці середня вартість квадратного метра у квітні становила 1 438 дол./кв.м. (+3,2% порівняно з березнем).

Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі, де середня вартість квадратного метра становить 2 676 дол., найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна становить 865 дол./кв.м.

Вторинний ринок

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло змінювались нерівномірно в залежності від регіону. Найбільший стрибок відбувся у Київській (+10%) та Чернігівській (+6%) областях. Значне падіння цін зафіксовано у Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях – на 6%.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області – 16 тис. дол. (+3% порівняно з березнем). Найдорожче житло у Києві, де середня вартість у квітні становила майже 89 тис. дол.

У столиці найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує майже 179 тис. дол. Найбюджетнішим є Деснянський район, де середня вартість такої квартири становила 50 тис. дол.

Ринок оренди

У квітні Закарпатська область стала лідером за вартістю оренди. У цьому регіоні за однокімнатну квартиру потрібно віддати 23,4 тис. грн. При цьому в Києві оренда такого житла в середньому коштує 23 тис. грн.

Найдешевше житло для оренди у Сумській області, де однокімнатна квартира в середньому коштує 5,5 тис. грн за місяць. У столиці найдорожча оренда в Печерському районі – 31 тис. грн (+38% порівняно з березнем), а найдешевша у Деснянському – 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Житло в Україні - головні новини

За результатами опитування DIM.RIA, кожен другий українець планує придбати нерухомість. Так, більшість шукачів орієнтуються на бюджет до 60 тисяч доларів. Зокрема, у поточному році зростає інтерес до приватних будинків.

28 квітня повідомлялося, що на заході України зросла вартість на довгострокову оренду. Ціна такого житла підвищилася у більшості міст. Найбільше здорожчання серед однокімнатних квартир відбулося в Ужгороді та в Івано-Франківську.

