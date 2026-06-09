Житло у новобудовах Львова підскочило: скільки коштує 'квадрат'

Найдорожчим районом Львова залишається Галицький.

У Львові зросла вартість житла на первинному ринку нерухомості. Середня ціна квадратного метра в новобудовах комфорт-класу наразі становить 57,5 тис. грн (1 280 дол.), що на 18% більше, ніж рік тому, йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

"Ціни на житло від забудовників у Львові зростають. За останні пів року вартість у доларах зросла на 8-9%. Інтерес інвесторів підтримує попит на житло в західних регіонах", - ідеться в повідомленні.

У сегменті бізнес-класу середня вартість житла становить 68,3 тис. грн (1 520 дол.) за квадратний метр. Таким чином, за останній рік цей сегмент додав 16%.

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Зазначається, що найдорожчим районом Львова залишається Галицький. Тут медіанна стартова ціна квадратного метра на первинному ринку становить 121 тис. грн. (2 690 дол.).

На другому місці за вартістю розташувався Личаківський район, де забудовники пропонують житло за медіанною ціною 75,7 тис. грн (1 690 дол.) за квадратний метр. Трійку найдорожчих районів замикає Франківський із показником 72,3 тис. грн (1 610 дол.) за "квадрат".

У більш доступному ціновому сегменті перебувають Залізничний та Сихівський райони. Тут медіанні стартові ціни становлять 63,1 тис. грн (1 410 дол.) та 62,3 тис. грн (1 390 дол.) за квадратний метр відповідно.

Найдешевші новобудови серед районів Львова наразі зафіксовані у Шевченківському районі. Тут квадратний метр житла від забудовників коштує в середньому 61 тис. грн. або 1 360 дол. за кв. м.

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Столиці середня вартість квадратного метра в новобудовах економ-класу наразі становила 43,2 тис. грн (970 дол.), що на 6% більше, ніж рік тому. Найвища вартість житла традиційно зафіксована у Печерському районі Києва.

Раніше повідомлялося, що українцям у середньому потрібно працювати від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, якщо щомісяця відкладати всю зарплату. За результатами дослідження "OLX Нерухомість", найменш доступним лишається Київ, Львів та Ужгород.

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