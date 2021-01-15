Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей відхилила всі подані заявки на отримання ліцензій для надання послуг проведення та організації азартних ігор.
Про це йдеться на сайті Комісії.
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Комісія залишила заявки без розгляду через неправильно оформлені документи. Всього регулятор отримав заявки від п'яти компаній.
Зокрема ТОВ Геймдев, ТОВ Фан Гейм і ТОВ СПЕЙСІКС подавали заявки на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет.
Ще дві компанії - ТОВ ІМПЕРІЯ Азарт і ТОВ ХВИЛЯ 4444 — подавали заявки на організацію азартних ігор оффлайн.
Що цьому передувало
- 14 липня 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№2285-д).
- Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві. Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".
- 23 вересня 2020 року Кабінет Міністрів створив комісію з регулювання азартних ігор і лотерей, у складі якої буде 230 співробітників.
- Головне завдання комісії - виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері, отримання та розгляд заяв з документами, видача ліцензій або відмова у видачі ліцензій, переоформлення ліцензій, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензій повністю або частково, розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіатом.
- 22 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а Олену Водолажко та Євгена Гетьмана - членами даної комісії.
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