Комісія отримала заявки від п'яти компаній.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей відхилила всі подані заявки на отримання ліцензій для надання послуг проведення та організації азартних ігор.

Про це йдеться на сайті Комісії.

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Комісія залишила заявки без розгляду через неправильно оформлені документи. Всього регулятор отримав заявки від п'яти компаній.

Зокрема ТОВ Геймдев, ТОВ Фан Гейм і ТОВ СПЕЙСІКС подавали заявки на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет.

Ще дві компанії - ТОВ ІМПЕРІЯ Азарт і ТОВ ХВИЛЯ 4444 — подавали заявки на організацію азартних ігор оффлайн.

Що цьому передувало

14 липня 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№2285-д).

Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві. Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

23 вересня 2020 року Кабінет Міністрів створив комісію з регулювання азартних ігор і лотерей, у складі якої буде 230 співробітників.

Головне завдання комісії - виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері, отримання та розгляд заяв з документами, видача ліцензій або відмова у видачі ліцензій, переоформлення ліцензій, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензій повністю або частково, розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіатом.

22 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а Олену Водолажко та Євгена Гетьмана - членами даної комісії.

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Автор: Олена Коваленко