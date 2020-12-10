Вчора статок Маска зменшився майже на 9 мільярдів доларів.

Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск поступився другим місцем у рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes главі LVMH Бернару Арно.

На другій позиції Маск протримався всього лише один день. Про це повідомляє Forbes..

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Вчора, 10 грудня, його статки зменшилися на $8,9 млрд, або 6,14% (до $135,8 млрд) через падіння акцій Tesla на 6,99%-до $604,48 за акцію.

Це пояснюється тим, що компанія проводить розміщення акцій на суму $5 млрд перед запланованим на 21 грудня включенням в індекс S&P 500, а також побоюваннями щодо їх можливого обвалу після включення.

Перші місця в рейтингу Forbes посіли засновник і глава Amazon Джефф Безос зі статком $181,5 млрд і французький бізнесмен Бернар Арно ($146,4 млрд), а на четвертій і п'ятій позиціях розмістилися засновник Microsoft Білл Гейтс ($118,7 млрд) і засновник і глава Facebook Марк Цукерберг ($102,1 млрд).

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН