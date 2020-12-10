Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск поступився другим місцем у рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes главі LVMH Бернару Арно.
На другій позиції Маск протримався всього лише один день. Про це повідомляє Forbes..
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Вчора, 10 грудня, його статки зменшилися на $8,9 млрд, або 6,14% (до $135,8 млрд) через падіння акцій Tesla на 6,99%-до $604,48 за акцію.
Це пояснюється тим, що компанія проводить розміщення акцій на суму $5 млрд перед запланованим на 21 грудня включенням в індекс S&P 500, а також побоюваннями щодо їх можливого обвалу після включення.
Перші місця в рейтингу Forbes посіли засновник і глава Amazon Джефф Безос зі статком $181,5 млрд і французький бізнесмен Бернар Арно ($146,4 млрд), а на четвертій і п'ятій позиціях розмістилися засновник Microsoft Білл Гейтс ($118,7 млрд) і засновник і глава Facebook Марк Цукерберг ($102,1 млрд).
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- 24 листопада Маск обійшов Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів.
- 9 грудня 2020 року Forbes вперше помістив Ілона Маска на друге місце в списку найбагатших людей світу.
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