"Метінвест" має намір продовжити діяльність в цьому напрямку і в 2021 році.

Група компаній "Метінвест" за останні п'ять років вклала в реалізацію важливих соціальних проектів та благоустрій громадських просторів у Маріуполі понад 362 мільйони гривень.

Як пише «Обозреватель» з посиланням на прес-службу компанії, ця сума була спрямована на облаштування міських місць відпочинку, створення сучасних парків і скверів, а також IT-хабів і багатофункціональних центрів надання адміністративних послуг.

Зокрема, починаючи з 2016 року, за допомогою "Метінвесту" в партнерстві з Фондом розвитку Маріуполя, муніципалітетом і європейськими партнерами в місті був реалізований цілий ряд важливих проектів:

у 2016 році в місті з'явився перший центр надання пдміністративних послуг;

відремонтовано та підготовлено приміщення для сервісного центру МВС у Донецькій області та ще одного ЦНАПу;

відкрито два IT-хаби-Multi-Hub "SPALAH" і IT-хаб "1991";

до ювілею Маріуполя в реконструйованому Театральному сквері з'явився сучасний музичний пішохідний фонтан;

завдяки інвестиціям компанії в місті була реконструйована Грецька площа;

в оновленому парку "Веселка" відкрилася "маленька Голландія" – комфортна упорядкована зона з дитячими майданчиками і кам'яним гротом;

поруч з парком "Веселка" відкрився найбільший в Україні центр адміністративних послуг "Мультицентр", біля якого встановлено світлодинамічний пішохідний фонтан.

Крім цього, "Метінвест" активно брав участь у проекті "Затишний двір", завдяки якому в Маріуполі в десятки разів збільшилася кількість сучасних упорядкованих дворів – з ігровими майданчиками, гойдалками і гірками, альтанками і лавками, майданчиками для заняття спортом.

У 2020 році у співпраці з муніципалітетом компанія продовжила створювати комфортні та функціональні громадські простори, зокрема, облаштувавши сучасне місце відпочинку на міському пірсі та ілюмінацію на площі Свободи.

Також металургійна компанія інвестувала в реконструкцію зони відпочинку в Маріупольському парку імені Гурова.

"Щорічно група "Метінвест" інвестує значні кошти в соціальну відповідальність і вибирає для реалізації найбільш важливі для розвитку міста проекти. Системний підхід у цій роботі приносить необхідні для городян результати. Ми прагнемо зробити Маріуполь комфортним для всіх: дітей, молоді, пенсіонерів, людей з особливими потребами", – підкреслив генеральний директор МК "Азовсталь" групи компаній "Метінвест" Енвер Цкітішвілі.

При цьому "Метінвест" має намір продовжити діяльність в цьому напрямку і в 2021 році.

"Співпраця у розвитку Маріуполя - капітальний соціальнозначимий проект, який не зупинений навіть у складних умовах через пандемію коронавірусу. Група "Метінвест" продовжує спільно з містом реалізацію важливих соціальних проектів, що формують майбутнє", - додав генеральний директор ММК імені Ілліча групи компаній "Метінвест" Тарас Шевченко.

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Автор: УНІАН