Ціни на мідь впритул підійшли до рекорду: скільки коштує метал зараз

Цього року ціна на мідь уже зросла майже на 16%.

Ціни на мідь знову наблизилися до рекорду, а різниця між найкращою ціною купівлі та найкращою ціною продажу на Лондонській біржі металів досягла екстремальних значень. Ця ситуація свідчить про гостру конкуренцію за поставки в найближчі терміни, пише Bloomberg.

Спотова ціна на мідь на Лондонській біржі металів (LME) перевищувала ціну контрактів з поставкою через три місяці на 518,50 доларів за тонну – це найбільший розрив з 2021 року. На ринку склалася ситуація, коли короткостроковий попит перевищує пропозицію.

Цього року ціна на мідь зросла майже на 16%, оскільки масовий приплив металу до США – в очікуванні рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо тарифів – призвів до скорочення пропозиції на інших ринках. Водночас інвестори з ентузіазмом поставилися до довгострокових перспектив: стабільного попиту, зумовленого енергетичним переходом, а також дефіцитом нових рудників.

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Ціни на тримісячні ф'ючерси на LME зросли на 1,7% – до 14 396 доларів за тонну, продовживши семитижневе зростання. Варто зазначити, що рекорд цін на мідь зафіксовано на рівні 14 527,50 долара.

Запаси, що відстежуються LME, скоротилися до рівня трохи вище 200 000 тонн – це найнижчий показник з лютого. Особливість ситуації полягає в тому, що загальні світові запаси не низькі, просто вони зосереджені в США, оскільки трейдери роблять ставку на те, що Трамп запровадить мита на рафінований метал. Крім того, попит у Китаї не особливо високим. Також не ясно, чи збільшить Пекін поставки міді на Лондонську біржу металів, як це вже було раніше, чи продаватиме метал у США за вищими цінами.

Станом на 8:32 за київським часом ф'ючерси торгувалися з підвищенням на 1,4% за ціною 14 364 долари за тонну. Таким чином, 1 кілограм коштує 14,36 долара.

За даними Metal monitor, 17 серпня мідь в Україні приймають у середньому по 550 гривень за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 661,28 грн.

Ціни на метали – останні новини

Мідь вже не вперше наближається до рекорду. Так, 7 серпня ціни злетіли через ознаки скорочення короткострокової пропозиції на світовому ринку.

14 липня ціни на свинець різко впали. Цьому сприяла найбільша за всю історію спостережень, починаючи з 1970 року, поставка на склади Лондонської біржі металів.

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