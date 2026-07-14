Такого не було з 1970 року: ціни на важливий для акумуляторів метал різко впали

Цей промисловий метал наблизився до найнижчого рівня за понад рік.

Ціни на свинець у вівторок, 14 липня, різко впали. Цьому сприяла найбільша за всю історію спостережень, починаючи з 1970 року, поставка на склади Лондонської біржі металів.

Видання Bloomberg повідомляє, що запаси в Сінгапурі зросли на 80 700 тонн – до 370 075 тонн. На цьому тлі ціни на свинець наблизилися до найнижчого рівня за понад рік. Це єдиний промисловий метал на біржі, який подешевшав цього року, втративши 7,5%.

За останні роки в Сінгапурі накопичилися величезні обсяги свинцю, що свідчить про зростаючий надлишок, спричинений стагнацією попиту на свинцево-кислотні акумулятори. Свинець переважно видобувають разом із цинком, але набагато більші обсяги отримують шляхом переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів, які використовуються для живлення стартера в автомобілях із двигунами внутрішнього згоряння. Зростаючий попит на електромобілі загрожує створити серйозний дисбаланс на ринку свинцю. Річ у тім, що попит на нові акумулятори майже не змінюється, а пропозиція відпрацьованих елементів продовжує зростати. Варто зазначити, що 90% усіх запасів свинцю знаходиться в Сінгапурі.

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Станом на 13:11 за київським часом ціна на свинець знизилася до 1 862,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштуватиме 1,86 долара. Динаміка цін на інші метали була неоднорідною: ціни на мідь, цинк і олово зросли, а ціни на алюміній і нікель практично не змінилися.

Ціни на метали – останні новини

9 липня ціни на мідь знову почали зростати після падіння. Метал підтримували оптимістичні очікування щодо довгострокового зростання попиту, пов'язаного з розвитком штучного інтелекту.

При цьому 13 липня ціни на золото знизилися більш ніж на 1%. Побоювання щодо закриття Ормузької протоки призвели до різкого зростання цін на нафту, що знову посилило очікування підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією, спричиненою ескалацією на Близькому Сході.

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