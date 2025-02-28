ЄС та Індія домовилися про укладення пакту про вільну торгівлю цього року.

На тлі заяв президента Дональда Трампа про запровадження нових мит Євросоюз шукає собі нових могутніх союзників. Зокрема, ЄС домовився про укладення пакту про вільну торгівлю з Індією, що, за словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, стане "найбільшою угодою такого роду у світі".

Як пише Politico, фон дер Ляєн під час візиту в Нью-Делі заявила, що Індія і ЄС прагнутимуть укласти угоду вже цього року.

Вона зазначила, що тісніший союз з Індією, заснований на розширеній співпраці в галузі торгівлі, технологій, безпеки та оборони, стане "наріжним каменем політики Європи в найближчі роки і десятиліття".

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"Угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією стане найбільшою угодою такого роду у світі. Я прекрасно розумію, що це буде нелегко. Але це партнерство настає в потрібний момент для нас обох", - заявила глава Єврокомісії.

Як нагадує Politico, Індія та ЄС відновили переговори щодо угоди про вільну торгівлю 2021 року. Хоча відтоді прогрес був повільним, обидві сторони тепер, схоже, сповнені рішучості зміцнювати зв'язки, щоб протистояти тарифним погрозам Америки й агресивній торговельній практиці Китаю.

Трамп посилює мита

26 лютого президент США Дональд Трамп вказав, що європейські країни зіткнуться з митами в 25%. Він також хоче запровадити окремі тарифи на автомобілі, комп'ютерні чіпи та фармацевтичні препарати, які стягуватимуться на додаток до взаємних тарифів.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Трампом просив його не вести торгову війну проти Європи, а зосередитися на Китаї. На думку Макрона, пріоритетом Вашингтона є запровадження тарифів на Китай, тому одночасне ведення торговельної війни з країнами ЄС суперечитиме інтересам США.

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