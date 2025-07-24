Із 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком.

Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу державними органами. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Винятком будуть високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль.

"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно", - наголосила глава уряду.

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За її словами, протягом місяця Держрегуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів. До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет на потреби оборони та відновлення.

"У планах - запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень", - додала Свириденко.

Також уряд готує зміни до Кримінального процесуального кодексу. Вона відмітила, що відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генпрокурор або керівники обласного рівня.

Мораторій на перевірки бізнесу в Україні - головні новини

У червні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску.

21 липня Зеленський повідомив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

22 липня президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження мораторію на перевірки бізнесу.

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